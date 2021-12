Der SPD-Landtagsabgeordnete Albrecht Pallas hat am Donnerstag offiziell seine Kandidatur für das Amt des Dresdner Oberbürgermeisters verkündet. Er ist der erste Bewerber für den Posten. Der 41-Jährige sagte, er wolle Wirtschaftsinvestitionen organisieren, außerdem gehe es ihm um einen sozial gerechten Klimaschutz. Pallas ist gebürtiger Dresdner und hat vor seinem Einstieg in die Berufspolitik als Polizist gearbeitet.

Man muss feststellen, dass der Amtsinhaber einen Plan vermissen lässt und er in der Frage von Beliebtheit denkt und bestimmte Gruppen in der Stadt bevorzugt, aber wichtige Fragen völlig außer Blick lässt.

Es gehe darum, in allen Dresdner Stadtteilen eine gute Entwicklung hinzubekommen und Menschen in Stadtteilen mit besonderem sozialen Bedarf die Teilhabe am Stadtleben zu ermöglichen. Dem Amtsinhaber falle dies jetzt ein halbes Jahr vor der Wahl ein. "Das ist ein bisschen wenig", sagte Pallas in Richtung von Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP).