Eine alte Dresdner Zwiebelsorte wird jetzt wieder in Radebeul kultiviert. Darüber informierte die Gesellschaft "Prospecierara" , die sich um die Zucht alter Gemüsesorten kümmert. Die "Dresdener Plattrunde" - so der Name - war vor mehr als 150 Jahren in Dresden gezüchtet worden.

In der DDR-Zeit wurde die Zwiebel insbesondere rund um Radebeul im Elbtal angebaut. Nach der Wende verschwand diese Zwiebelsorte aber von den Feldern und aus den Geschäften. Nur noch zur Selbstversorgung hatten Kleingärtner die Sorte in den vergangenen Jahrzehnten kultiviert.



Jetzt wurde die "Dresdener Plattrunde" wieder in der Gärtnerei der Solidarischen Landwirtschaft Radebeul in größerer Stückzahl angebaut und geerntet. Seit 2013 waren dafür Samen im Garten der Johannishöhe in Tharandt gezüchtet worden.