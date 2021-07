Am Mittwoch hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier das Halbleiterwerk von Infineon in Dresden besucht. Weil der Bedarf an Mikrochips auch nach der Corona-Pandemie weiter wachsen werde, müssten Deutschland und Europa den Aufschwung nach der Krise für einen Ausbau der Kapazitäten der Halbleiterfertigung nutzen, sagte Altmaier. Der Trend, dass der Weltmarktanteil der Europäer in diesem Bereich immer mehr schrumpfe, müsse gestoppt und umgekehrt werden, betonte der CDU-Politiker.