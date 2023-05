Oberbürgermeister Dirk Hilbert zeigte sich am Freitag erfreut darüber, dass die Beleuchtung wieder eingeschaltet wird: "Dresdens Stadtsilhouette ist weltberühmt und zieht jedes Jahr unzählige Touristen an. Ich freue mich, dass dieser einzigartige Anblick ab Montag nun auch wieder in den Abendstunden genossen werden kann. Ich bin mir sicher, dass das nicht nur unsere Gäste, sondern auch viele Dresdnerinnen und Dresdner freuen wird." Das Thema Energiesparen bleibe auf der Agenda, aber moderne Beleuchtungssysteme seien keine Stromfresser. Finanzminister Hartmut Vorjohann ergänzte: "Ein nicht unerheblicher Teil der Gebäudebeleuchtung wurde bereits auf LED-Technik umgerüstet. Dementsprechend erscheint es nicht mehr gerechtfertigt, dass kulturhistorisch und touristisch bedeutsame Ensemble der Altstadtsilhouette gänzlich unbeleuchtet zu lassen."

Als Reaktion auf die Energiekrise hatte das Bundeskabinett im September 2022 auf die angespannte Lage am Energiemarkt reagiert. Auf Grundlage einer bundesweiten Energieeinsparverordnung wurde in Folge die Außenbeleuchtung öffentlicher Gebäude abgeschaltet, um Energiekosten und CO2-Emissionen zu sparen. Die entsprechende Verordnung ist am 15. April 2023 ausgelaufen. Seither werden in Dresden allerdings lediglich die Brücken wieder allabendlich beleuchtet.