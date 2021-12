Am Donnerstag ist ein 67 Jahre alter Mann in Coswig im Landkreis Meißen mit einer Axt schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde er im Rathaus von einer 35 Jahre alten Frau angegriffen. In einem Büro soll die Frau den Mann mehrfach mit einer Axt geschlagen haben. Die Frau konnte den Angaben zufolge vor Ort überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Sie wurde vorläufig festgenommen.