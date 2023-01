Am Mittwochabend gegen 20:40 Uhr ist die Polizei in eine Wohnung in der Dresdner Innenstadt gerufen worden. Den Angaben zufolge fanden Beamte dort eine schwer verletzte Frau. Die 23-Jährige sei ins Krankenhaus gebracht worden. Zudem wurde im Umfeld der Wohnung ein 25 Jahre alter Mann angetroffen. Laut Polizei handelt es sich um den mutmaßlichen Täter. Er ist in Gewahrsam genommen worden, erklärte ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden.