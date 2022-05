Nach dem Angriff auf einen 41 Jahre alten Mann ermittelt die Polizei Dresden gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der versuchten Tötung. Wie die Polizeidirektion mitteilte, wurde der Mann am Mittwochabend schwer verletzt vor einem Imbiss auf der Wachsbleichstraße in der Dresdner Friedrichstadt gefunden. Der 41-Jährige wurde mit mehreren Stichverletzungen umgehend in ein Krankenhaus gebracht und werde derzeit dort behandelt.

In der Nähe des Tatortes hätten Polizisten einen Tatverdächtigen im Alter von 37 Jahren vorläufig festgenommen, hieß es. Ein Polizeisprecher sagte MDR SACHSEN am Donnerstag, der Tatverdächtige sei am Nachmittag einem Haftrichter vorgeführt worden und sitze in Untersuchungshaft.