Eine betroffene Zeugin hatte sich an MDR SACHSEN gewandt und das Verhalten des Zugbegleiters kritisiert . Sie und die etwa 20 anderen Fahrgäste hätten in der Situation Angst gehabt, dass der Mann auch ihnen etwas antun könnte. "Ohne meine Erlaubnis möchte ich auch nicht eingeschlossen werden", sagte sie Anfang März.

Die betroffene Frau hatte auch an die Deutsche Bahn geschrieben und nachgefragt, ob es rechtens sei, dass der Zugbegleiter sie rund 30 Minuten in dem Abteil eingesperrt habe. In der Antwort der Bahn, die MDR SACHSEN vorliegt, heißt es, dass es sich bei den Kundenbetreuern nicht um Sicherheits-, sondern um Kontroll- und Servicepersonal handele. "Der Eigenschutz steht deshalb bei unseren Bordpersonalen an oberster Stelle."