Worte aus Angst vermeiden wollen

Auch bei den ersten Telefonaten mit MDR SACHSEN stottert Michael Winkler hin und wieder in seinen Sätzen. Beim Treffen im Anschluss mit ihm ist das - bis auf gelegentliches kurzes Stocken und Auspusten - kaum wahrnehmbar. Für Winkler gibt es dafür eine einfache Erklärung: In der Situation, wenn er am Telefon mit einer unbekannten Person spreche, fühle er sich unsicherer. "Die Mimik und Gestik fehlt", erklärt der 49-Jährige.

Sein Stottern sei nie so schlimm gewesen, dass eine stationäre Therapie notwendig gewesen sei. Doch das sogenannte Vermeidungsverhalten sei auch bei ihm deutlich geworden. "Man dreht und verändert Worte. Man baut sich seinen Satz so, wie man denkt am wenigsten zu stottern, damit es nicht auffällt."

Sich dem Stottern stellen