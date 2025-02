Der mutmaßliche Kopf der Gruppierung, ein 35-jähriger Ukrainer, wurde am 24. Oktober in Zypern festgenommen. Zugleich durchsuchten Beamte in einer international koordinierten Aktion auf der Mittelmeerinsel und in Serbien mehr als 20 Objekte. Den von der Bande verursachten Betrugsschaden bezifferten die Ermittler damals auf einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag. In Deutschland allein waren es demnach etwa zwölf Millionen Euro bei 120 Geschädigten.



Die Dresdner Staatsanwaltschaft und die Chemnitzer Polizei ermitteln seit Juni 2020 in dem Fall. Einige der Geschädigte stammen aus Sachsen.