Die Staatsanwaltschaft Dresden hat gegen einen 26-jährigen Mann Anklage wegen falscher Verdächtigung, Freiheitsberaubung und besonders schwerer Brandstiftung erhoben. Das teilte die Behörde am Freitag mit. Laut Ermittlern hatte er sich als Opfer ausgegeben und seine Freundin beschuldigt, sie habe ihn töten wollen. Demnach hatte sich der Mann am 16. November vergangenen Jahres mit Handschellen selbst an ein Bettgestell gefesselt und die Matratze angezündet.