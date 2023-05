Die Staatsanwaltschaft Dresden hat gegen eine Frau Anklage wegen schwerer und versuchter schwerer Brandstiftung in mehreren Fällen erhoben. Der 33-Jährigen wird vorgeworfen, mehrmals in demselben Wohnblock im Dresdner Stadtteil Leuben Feuer gelegt zu haben.

So wurde voriges Jahr am 30. August im Flur eine Papierkiste angezündet sowie tags darauf ein Polstermöbel im Keller. Am 29. September brannte ein Kinderwagen aus. Am 2. Januar dieses Jahres wurde ein Bettbezug im Trockenraum angezündet, gleich am Folgetag ein Gegenstand in einer Kellerbox.