Der Fall ist nicht der einzige in Sachsen, der in Zusammenhang mit der Entschlüsselung des Anbieters "EncroChat" steht. Bereits im Januar 2021 konnten in Zusammenarbeit mit der Staatsanwalt Leipzig und dem Landeskriminalamt elf Beschuldigte festgenommen werden - fünf in Dresden, fünf in Leipzig und einer in Berlin. Dabei handelt es sich laut Staatsanwaltschaft Dresden um Männer im Alter von 25 bis 41 Jahren. Alle Beschuldigten müssen sich nun wegen des Verdachts des bandenmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln verantworten.