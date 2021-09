Nach dem Einbruch in das historische Grüne Gewölbe in Dresden im November 2019 hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. Den insgesamt sechs Beschuldigten im Alter zwischen 22 und 27 Jahren wird unter anderem schwerer Bandendiebstahl, Brandstiftung und besonders schwere Brandstiftung vorgeworfen, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. Aufgrund des Alters werde die Anklage an der Jugendkammer des Landgerichts erhoben, hieß es.

Die Staatsanwaltschaft legt den Angeklagten zur Last, in den frühen Morgenstunden des 25. November 2019 in das Historische Grüne Gewölbe in Dresden eingebrochen zu sein und insgesamt 21 Schmuckstücke mit über 4.300 einzelnen Diamanten und Brillanten im Gesamtversicherungswert von mindestens 113.800.000 Euro entwendet zu haben. Im Zuge der Flucht hätten die mutmaßlichen Täter außerdem Feuer in einer Trafostation und einer Tiefgarage gelegt, so die Staatsanwaltschaft.