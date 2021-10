Das Landgericht Dresden den Haftbefehl gegen einen mutmaßlichen Juwelendieb aus dem Grünen Gewölbe Dresden aufgehoben. Das teilte die Staatsanwaltschaft Dresden am Donnerstag mit. Anders als das Amtsgericht und die Staatsanwaltschaft sieht das Landgericht derzeit keinen dringenden Tatverdacht gegen den 23 Jahre alten Mann. Auf freien Fuß kommt der allerdings nicht: Der 23-Jährige ist momentan wegen einer Beteiligung am Diebstahl der Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum in Jugendstrafhaft, informierte die Behörde.