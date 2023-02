Nach einer Serie von Bränden zwischen 2020 und 2022 ist eine 36 Jahre alte Frau von der Staatsanwaltschaft Dresden angeklagt worden. Ihr werden schwere Brandstiftung in zwei Fällen, versuchte schwere Brandstiftung in fünf Fällen und Sachbeschädigung in 19 Fällen vorgeworfen, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die Angeklagte bestreitet die Vorwürfe.

Die Frau soll im Oktober 2021 unter anderem einen Altpapiercontainer in einem Holzschuppen in Radebeul in Brand gesteckt haben. Das Feuer habe sich dann auf ein Mehrfamilienhaus und ein angrenzendes Gasthaus ausgebreitet. Der Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Weiterhin wird der Beschuldigten vorgehalten, Altpapiertonnen und Mülltonnen an verschiedenen Orten in Coswig, Meißen und einmal in Dresden in Brand gesetzt zu haben, wobei ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro entstand.