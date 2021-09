Nach der Fußballrandale im Mai hat die Staatsanwaltschaft Dresden jetzt die erste Anklage erhoben. Dem beschuldigten 20-Jährigen werden unter anderem Landfriedensbruch und gefährliche Körperverletzung in 182 Fällen sowie versuchte gefährliche Körperverletzung in zwölf Fällen zur Last gelegt. Das teilte die Dresdner Staatsanwaltschaft am Freitag mit.

Beschuldigter erheblich vorbestraft

Der junge Mann soll sich laut Anklage am frühen Nachmittag im Bereich des Großen Gartens in einer Gruppe von mindestens zehn randalierenden Personen bewegt und Angriffe auf die Polizei durchgeführt haben. Er habe unter anderem Glasflaschen, Holzbalken und eine Palette nach den Einsatzkräften geworfen. Der Beschuldigte war mit drei weiteren Männern am 22. Juli festgenommen worden und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, habe er sich zum Tatvorwurf geständig eingelassen. Der Deutsche sei bereits erheblich vorbestraft und habe bei Begehung der Taten unter Bewährung gestanden.

Krawalle im Großen Garten

Am 16. Mai 2021 war es während des Fußballspiels SG Dynamo Dresden gegen Türkgücü München sowie im Nachgang zu gewalttätigen Auseinandersetzungen am Rudolf-Harbig-Stadion und im gegenüberliegenden Großen Garten gekommen. Das Fußballspiel fand coronabedingt ohne Zuschauer statt. Dennoch hatten sich mehrere Tausend Fans im Großen Garten eingefunden. Sie feierten, missachteten Infektionsschutzregeln und zündeten gesetzeswidrig Pyrotechnik, so die Staatsanwaltschaft.

182 Polizisten verletzt

Im Laufe des Nachmittages kam zu Aggressionen gegen die Polizisten vor Ort. Bei den Ausschreitungen gingen die Täter laut Staatsanwaltschaft zum Teil als Gruppe geschlossen gegen Polizisten und Polizeifahrzeuge vor. Insgesamt wurden 182 Polizeibeamte verletzt. Zudem sei eine Journalistin verbal bedroht, an den Kopf geschlagen und ihre am Körper befindliche Kamera durch Faustschläge zerstört worden. Der durch die Ausschreitungen entstandene Sachschaden, unter anderem an 30 Dienstfahrzeugen, beträgt rund 30.000 Euro. Es wird nach Angaben der Polizei gegen etwa 70 Personen ermittelt.