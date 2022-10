Der Beschuldigte aus Polen soll am 8. April 2022 morgens mit einem in Hessen gestohlenen Auto erst auf der Autobahn 4 Eisenach in Richtung Dresden und danach weiter auf der A 17 in Richtung Prag ohne Fahrerlaubnis und unter erheblichem Drogeneinfluss gefahren sein. Nachdem der Beschuldigte immer wieder ohne Blinken die Spur wechselte und in der Mitte zwischen dem linken und dem mittleren Fahrstreifen auffiel, sollte eine Polizeikontrolle auf dem Autobahnparkplatz ”Am Nöthnitzgrund" stattfinden, erklärte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Jürgen Schmidt.