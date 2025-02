Die Staatsanwaltschaft Dresden hat Anklage gegen drei Männer im Alter von 36, 37 und 38 Jahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung in zwei Fällen erhoben. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, hatte sich der Vorfall im August vergangenen Jahres an der Altmarkt-Galerie in Dresden ereignet.