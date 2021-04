Die Staatsanwaltschaft Dresden hat Anklage am Landgericht gegen einen 46-Jährigen wegen versuchten Totschlags in zwei Fällen und gefährlicher Körperverletzung erhoben. Wie die Ermittlungsbehörde mitteilte, wird dem Beschuldigten vorgeworfen, am 15. November 2020 gegen 22:30 Uhr mit zwei Macheten bewaffnet im Laufschritt durch die Bahnhofshalle des Dresdner Hauptbahnhofs zum Ausgang Wiener Platz auf zwei Männer im Alter von 33 und 37 Jahren mit dem Ziel zugestürmt zu sein, den Jüngeren zu töten. Dieser habe zunächst fliehen können, nachdem der Beschuldigte ihn verfehlt hatte.

Anschließend soll der Beschuldigte mit Tötungsvorsatz über einen Zeitraum von fünf Minuten mit zwei Macheten mehrfach auf den älteren Geschädigten eingeschlagen haben, ihn dabei mit mindestens zwei Schlägen am Kopf, mit einem Schlag am Hals und mit mehreren kräftigen Schlägen am Oberkörper getroffen haben. Der Mann habe sich wehren können und wurde nur leicht verletzt.



Mit seinem Begleiter habe er den Angreifer schließlich überwältigen können. Bei dem Handgemenge verletzte sich der Beschuldigte an seinen Macheten und musste mehrere Tage stationär behandelt werden.