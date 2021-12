Die Staatsanwaltschaft Dresden hat Anklage gegen einen 36 Jahre alten Russen erhoben. Sie wirft dem Beschuldigten unter anderem versuchte gefährliche Körperverletzung, versuchte Körperverletzung, Sachbeschädigung in sieben Fälle und einen tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte vor. Seit Anfang November sitzt der Mann in Untersuchungshaft, die aktuell als Überhaft gilt, weil er in anderer Sache eine Ersatzfreiheitsstrafe verbüßt, teilte die Staatsanwaltschaft mit.