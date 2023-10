Die Staatsanwaltschaft Dresden hat gegen einen 59-jährigen Deutschen Anklage wegen sexuellen Missbrauchs erhoben. Er soll in zwölf Fällen mehrere Kinder im Alter von fünf bis 13 Jahren in seinen Wohnungen in Dresden und der Oberlausitz sexuell missbraucht haben.

Der 59-Jährige wird konkret beschuldigt, zwischen August 2019 und Januar 2021 in vier Fällen Fünf-bis Siebenjährige in seiner Dresdner Wohnung sexuell missbraucht zu haben. Außerdem wird ihm vorgeworfen, sich vom Frühjahr 2022 bis zum Frühjahr 2023 in acht Fällen an mehreren Zwölf- und Dreizehnjährige in seiner Wohnung in der Oberlausitz sexuell vergangen haben.