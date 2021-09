Die Staatsanwaltschaft Dresden hat gegen zwei weitere Männer Anklage im Zusammenhang mit den Randalen am Rande eines Spiels von Dynamo Dresden im Mai erhoben. Den Beschuldigten wird den Angaben zufolge Landfriedensbruch, gefährliche Körperverletzung in 182 Fällen und versuchte gefährliche Körperverletzung in zwei Fällen zur Last gelegt. Sie sollen sich am 16. Mai zwischen 15:30 Uhr und 17:30 im Bereich Großer Garten in der Gruppe von mindestens zehn randalierenden Personen bewegt haben. Der 23-Jährige und der 30-Jährige sollen in mindestens zwei Fällen Gegenstände - Holzpfähle und Glasflaschen - gegen Polizeibeamte geworfen haben, so die Staatsanwaltschaft. Dabei hätten die Beschuldigten Polizeibeamte verletzen und ihnen Schmerzen zufügen wollen.



Die beiden Männer befinden sich seit Ende Juli in Untersuchungshaft. Sie hätten sich zu den Tatvorwürfen teilweise geständig eingelassen, hieß es. Sie seien einschlägig vorbestraft. Der 30-Jährige stand bei Begehung der ihm vorgeworfenen Taten unter Bewährung.