Die Staatsanwaltschaft Dresden hat gegen einen 26 und einen 25 Jahre alten Mann Anklage beim Amtsgericht erhoben. Sie legt den Beschuldigten gemeinschaftlichen Raub und gefährliche Körperverletzung zur Last.



Den Beschuldigten wird laut Ermittlern vorgeworfen, am 9. September einen ihnen bereits bekannten 48 Jahre alten Obdachlosen auf der Leipziger Straße in Dresden zur Übergabe von Bargeld aufgefordert zu haben.