Die Staatsanwaltschaft Dresden hat gegen einen 22 Jahre alten Mann Anklage wegen des Verdachts der schweren Vergewaltigung erhoben. Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, am 11. März gegen 10 Uhr eine Frau in der Parkanlage An der Herzogin Garten in der Innenstadt von Dresden vergewaltigt zu haben, wie die Ermittler mitteilten. Bei der Tat soll der Mann ein Taschenmesser mit sich geführt haben. Der Beschuldigte und die Geschädigte hatten sich den Angaben zufolge kurz zuvor am Rande einer Party kennengelernt.

Die Staatsanwaltschaft Dresden hat Anklage gegen einen Mann erhoben, der im März eine Frau vergewaltigt haben soll. Bildrechte: MDR/Diana Köhler