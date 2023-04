Die Staatsanwaltschaft Dresden hat gegen einen 26-Jährigen Anklage unter anderem wegen schwerer Vergewaltigung erhoben. Die Ermittler teilten mit, dem Beschuldigten werde vorgeworfen, am späten Abend des 17. Dezembers vergangenen Jahres eine Jugendliche auf der Königsbrücker Straße in Dresden-Neustadt "völlig unvermittelt gepackt, ihr den Mund zugehalten, sie in die Zufahrt zu einer in einem Hinterhof liegenden Tiefgarage gezerrt und dort vergewaltigt" zu haben. Dabei soll er laut Staatsanwaltschaft griffbereit in seiner Jackentasche ein Klappmesser dabei gehabt haben. Der Jugendlichen sei es nach einigen Minuten gelungen, sich loszureißen und zu fliehen.