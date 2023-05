Wiederholungstäter Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Trickbetrüger in Dresden

Hauptinhalt

An zwei Bahnhöfen in Dresden soll ein Mann wiederholt Reisende um Geld für angebliche Fahrkarten betrogen haben. Die Staatsanwaltschaft hat erneut Anklage gegen ihn erhoben. Nun ist das Amtsgericht Dresden am Zug.