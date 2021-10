Der Beschuldigte versuchte die Waffen laut Staatsanwaltschaft in die Niederlande zu bringen und sollte dafür 1.500 Euro erhalten. Er wurde bei seiner Einreise nach Sachsen an der Autobahnanschlussstelle Nossen-Nord gestoppt und kontrolliert. In seinem Wohnmobil konnten die Ermittler den Angaben zufolge die Waffen in mehreren Taschen, Tüten und Pappkartons sicherstellen. Die Polizei war zuvor von den niederländischen Behörden über den vermuteten Waffentransport informiert worden. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Waffen für den Einsatz im Bereich der organisierten Kriminalität in europäischen Staaten vorgesehen waren.