Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden hat gegen ein 45-jährigen Mann aus Dresden Anklage wegen Wahlfälschung und Brandstiftung erhoben. Wie die Behörde mitteilte, soll der Mann bei den Landtags- und Kommunalwahlen im vergangenen Jahr insgesamt rund 280 Wahlzettel manipuliert haben. Der Beschuldigte soll die Briefwahlunterlagen aus öffentlichen Briefkästen entwendet und anschließend zu Gunsten der rechtsextremen Kleinstpartei "Freie Sachsen" gefälscht haben. Für diese Partei hatte der Mann bei den Kommunalwahlen selbst in Langebrück kandidiert.

Er soll auch versucht haben, im September und im Oktober 2023, ein ehemaliges Schulgebäude in der Alexander-Herzen-Straße in Dresden-Klotzsche in Brand zu setzen. Er habe damit die Nutzung des Gebäudes als Unterkunft für Asylbewerber verhindern wollen. Motiv dafür sei seine rechtsextreme und ausländerfeindliche Gesinnung gewesen.