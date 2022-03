In der Nacht zum Dienstag ist in Dresden die zweite neue Stadtbahn mit einem Spezialtransport eingetroffen. Die Tram wurde vom Herstellerwerk in Bautzen über die Autobahn in die Landeshauptstadt gebracht. Im Güterverkehrszentrum Friedrichstadt haben Mitarbeiter der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) die Tram in Empfang genommen. Über eine Rampe rollte die 40 Meter lange Straßenbahn auf die Schienen. Der erste Zug der neuen Serie war im Oktober nach Dresden gekommen.