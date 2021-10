Am Landgericht Dresden hat ein Prozess um einen mutmaßlichen Auftragsmord begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft der 41-Jährigen versuchte Anstiftung zum Mord vor, wie aus der zum Prozessauftakt am Dienstag am Landgericht Dresden verlesenen Anklage hervorgeht. Sie habe sich ab Ende 2020 im Darknet an den Betreiber einer Seite gewandt, auf der Mord als Dienstleistung angeboten worden sei. Laut Anklage habe die Frau aus übersteigerter Eifersucht und Wut gegenüber einer 23-jährigen Frau gehandelt. Sie habe zudem verhindern wollen, dass diese Ansprüche auf das Vermögen ihres Mannes erhalten könne.