Fachleute bemängeln schon lange, dass eine Vielzahl antisemitischer Vorfälle nicht in polizeilichen Statistiken auftauche. Eine in diesem Jahr vorgestellte Untersuchung des Bundesverbandes der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus war für Sachsen auf 712 Fälle von Antisemitismus in den Jahren 2014 bis 2019 gekommen. Rund ein Viertel davon war den Angaben nach nicht in der Polizeistatistik enthalten, sondern nur aus anderen zivilgesellschaftlichen Quellen bekannt.