Die sächsisch-thüringische Krankenkasse AOK Plus hat im vergangenen Jahr ein Defizit von 158,3 Millionen Euro verbucht. Finanziell sei das Jahr 2022 damit besser als erwartet gelaufen, teilte die Krankenkasse am Montag in Dresden mit. Sie hatte nach eigenen Angaben ursprünglich mit einem höheren Defizit von knapp 60 Millionen Euro gerechnet.