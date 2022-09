Die Handy-App namens "Bellotto Click" macht das alte Dresden aus dem 18. Jahrhundert lebendig. Sie bringt Nutzer genau an die Orte, von denen aus Canaletto seine Bilder malte. Dazu gehören die Kreuzkirche, der Neumarkt, der Zwinger und die Brühlsche Terrasse. Eingebaut in den Stadtrundgang sind kleine Rätsel, Puzzle und Informationshäppchen über die damalige Zeit. Auch der Ort, an dem einst Canaletto wohnte, kann aufgesucht werden. Die App "Bellotto Click" ist kostenfrei in den bekannten App-Stores verfügbar.