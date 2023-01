Die Zahl der Arbeitslosen in Sachsen ist 2022 geringer gewesen als im Vorjahr. Mit 118.000 Arbeitslosen im Jahresdurchschnitt und rund 6.500 weniger Arbeitslosen als 2021 sei das Vor-Corona-Niveau fast wieder erreicht, zog der Regionalvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Klaus-Peter Hansen, am Dienstag in Dresden Bilanz. Aktuell sind laut Arbeitsagentur in Sachsen 122.000 Menschen ohne Arbeit, was einer Arbeitslosenquote von 5,8 Prozent entspricht.



Trotz Ukraine-Krieg, hoher Inflation, Lieferengpässen und extrem verteuerten Energiekosten zeige sich der Arbeitsmarkt robust, erklärte Hansen: "Der Arbeitsmarkt in Sachsen reagiert sehr widerstandsfähig." Die Zahl der Arbeitslosen in Sachsen sei im vergangenen Monat jedoch weiter gestiegen. Laut Regionalagentur für Arbeit waren rund 122.000 Menschen im Freistaat ohne Beschäftigung, 2.100 mehr als im November.