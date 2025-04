Ihr Schauspiekollege Pavel Trávníček, der einst Aschenbrödels Prinz darstellte, sagte in einem Interview mit der tschechischen Zeitung "Blesk" am Donnerstag: "Ich habe diese traurige Nachricht heute Morgen gelesen und es tat mir im Herzen weh." Nach seinen Worten ist Karin Lesch bereits am 12. März in einem Seniorenheim in Königs Wusterhausen in Brandenburg gestorben. "Karin war eine äußerst elegante Dame. Sie war wirklich schön", sagte Trávníček.