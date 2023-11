Sachsens Ministerpräsident Kretschmer hat vor dem Bund-Länder-Treffen erneut eine strikte Begrenzung der Zuwanderung gefordert. Der CDU-Politiker erklärte in der "Sächsischen Zeitung", für mehr als 50.000 Asylbewerber im kommenden Jahr fehlten die Kapazitäten. In diesem Jahr würden aber voraussichtlich rund 300.000 Migranten in Deutschland erwartet.