Tag der offenen Tür Flüchtlingsunterkunft in Dresden-Sporbitz vor der Inbetriebnahme

In Dresden-Sporbitz geht kommende Woche eine neue Unterkunft für Geflüchtete in Betrieb. Bis zu 52 Menschen haben in den Wohncontainern Platz, die auf dem Gelände einer ehemaligen Schule stehen. Am Sonnabend lud die Stadtverwaltung zu einem Tag der offenen Tür ein, um mögliche Bedenken von Anwohnern aus dem Weg zu räumen. Bereits vor der Eröffnung gab es vereinzelt Proteste – auch zur Besichtigung wurde es teilweise laut. Dennoch hielt sich der Andrang im Dresdner Randbezirk in Grenzen.