Natürlich. Mit der Neutronenradiografie können wir beispielsweise Wasserstoffspeicher für Brennstoffzellen untersuchen, was bei Elektrofahrzeugen ein Thema ist. Gerade Neutronenradiografie finde ich hochspannend. Wir untersuchen elektronische Platinen, wie sie sich unter dem Einfluss von ionisierender Strahlung verhalten. Das ist wichtig für elektronische Schaltungen, die bei Teilchenbeschleunigern im medizinischen Bereich und in der Luft- und Raumfahrt zum Einsatz kommen. Die Anlage wird auch für die Reaktorsicherheitsforschung genutzt.

Grundsätzlich sind Kernreaktoren sicher ausgelegt. Man muss sich immer vergegenwärtigen, dass der Betrieb jedes technischen Systems Risiken birgt. Mit neuen Reaktorkonzepten versucht man die Sicherheitsstandards zu erhöhen, so dass die Wahrscheinlichkeit für schwere Reaktorschäden sehr gering ist. Zum Beispiel werden Reaktorkonzepte im internationalen Rahmen diskutiert, in denen eine Kernschmelze aufgrund ihrer physikalischen Auslegung unmöglich ist. Wir in Deutschland müssen aufpassen, dass wir solche Entwicklungen trotz des deutschen Ausstiegs aus der Kernenergie in Zukunft weiterverfolgen können.