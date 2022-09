Die Polizei sucht Zeugen eines Überfalls auf Teilnehmer des Christopher Street Days am Sonnabend in Dresden. Dabei haben drei maskierte Unbekannte auf zwei Männer im Alter von 18 und 27 Jahren auf dem Terrassenufer in der Altstadt eingeschlagen und sie dabei so schwer verletzt, dass sie zu Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht werden mussten.