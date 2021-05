Rebsorte vor allem aus dem Beaujolais bekannt

Vor der Reblauskatastrophe, die ab 1880 auch Sachsen heimsuchte, hätten schon einmal Gamay-Weinstöcke an den Elbhängen gestanden, ist sich Wackerbarth-Sprecher Martin Junge sicher. Eindeutige schriftliche Belege gebe es aber nur von Saale und Unstrut, wo Zisterzienser-Mönche diese Reben aus dem Burgund mitbrachten und anpflanzten, räumt er auf Nachfrage ein. Junge erklärt das so: "Wein wurde früher in sogenannten Gemischen Sätzen aus roten und weißen Sorten angebaut und gemeinsam gekeltert." Einzelnen Rebsorten sei damals kaum Beachtung geschenkt worden.



Gamay ist heute vor allem aus dem französischen Weinbaugebiet Beaujolais bekannt und gelangt zumeist als leichter Jungwein, sogenannter Primeur, bereits im November wenige Wochen nach der Ernte der Trauben alljährlich auch in den deutschen Markt. Rebsortenreine Spitzenweine sind seltener zu finden. Allerdings bieten französische Winzer auch viele ihrer besten Rotweine als Cuvées aus mehreren fein abgestimmten Sorten an. Gamay taucht dann nicht einmal mehr auf dem Etikett auf.

In Frankreich ist Gamay eine etablierte Sorte, hier die Weinlese im vergangenen Spätsommer. Bildrechte: dpa

Wackerbarth mit Gamay Vorreiter in Deutschland

Mit seinem Gamay-Experiment dürfte Wackerbarth zu den Pionieren gehören. Vom Deutschen Weininstitut (DWI) hieß es auf Anfrage: "Leider liegen uns als DWI keine Daten zur Rebsorte Gamay vor, da die vorwiegend im Beaujolais angebaute Sorte als Rebsorte hierzulande bislang keine Rolle spielt." Angesichts des Klimawandels experimentierten die deutschen Weinerzeuger aber bereits mit neuen "südländischen" Rebsorten wie Cabernet Sauvignon, Merlot und Shiraz/Syrah oder im Weißweinbereich mit Viognier. "Diese Rebsorten haben bislang allerdings nur einen Anteil von etwa einem Prozent an der Gesamtrebfläche in Deutschland", so das DWI. Bis neue an den Klimawandel angepasste Rebsorten bis zur Marktreife gezüchtet oder klimastabile Klone bekannter Sorten selektiert sind, vergehen nach DWI-Schätzung etwa 25 Jahre.

In Deutschland sind Gamay-Trauben eine echte Rarität, Weine werden bisher noch keine aus diesen roten Trauben ausgebaut. Bildrechte: Wackerbarth/Gayane Dreamstime.com

Winzer testen sieben Rebsorten auf Versuchsflächen in Sachsen

Wackerbarth ist nicht der einzige erxperimentierfreudige Weinbaubetrieb im Elbtal. Beim zuständigen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie haben den Angaben zufolge sächsische Winzer für die roten Rebsorten Nebbiolo, Gamay, Laurot, Cabaret Noir und Schwarzer Heunisch sowie die Weißweinsorten Viognier und Sauvignac Anbaueignungsversuche beantragt und genehmigt bekommen.

Dresdner Sommelier sieht Gamay-Versuch eher kritisch

Sommelier Silvio Nitzsche ist noch nicht überzeugt davon, dass es vom Gamay sächsischen Spitzenwein geben wird. Bildrechte: Sammlung Weinkulturbar Dresden Der in der Weinszene weit über Sachsen hinaus bekannte Dresdner Sommelier und Inhaber der Weinkulturbar, Silvio Nitzsche, bestätigt der Rebsorte zwar hohes Potenzial, warnt aber vor verfrühter Euphorie um Gamay-Spitzentropfen aus Radebeul. Kaum eine Rebsorte erfordere so ein "enormes Wissen, eine visionäre Stilkultur und eine fundierte Ausbauerfahrung", sagt er und ergänzt: "Bei kaum einer Rebsorte liegt der Quantensprung vom einfachsten Tankstellenbilligwein bis zur hochphilosophischen, tiefsinnigen und unbeschreiblich reife- und entwicklungsfähigen Einzigartigkeit so nahe wie beim Gamay.“

Der größte Nachteil ist jedoch, dass sich mit einem Gamay kaum Geld verdienen lässt, da dass Image fast gänzlich verbrannt ist und nur sehr langsam wieder aufgebaut wird. Den enormen Lagenanspruch und die punktierte Vinifizierung können wenige regionale Winzer garantieren. Silvio Nitzsche Sommelier

Fäulnisschutz: Weinbauleiter setzt auf lockerbeerige Trauben

Der Weinbauleiter von Schloss Wackerbarth, Till Neumeister, lässt sich allerdings nicht entmutigen. Man habe einen Gamay-Klon ausgewählt, der lockerbeerige Trauben bringe. Damit soll die Botrytis-Fäulnis vermieden werden, zu der diese Rebsorte neigt. Sollte sich die Lage als zu trocken erweisen, könne auch eine Bewässerung installiert werden. Neumeister ist sich sicher, dass er gemeinsam mit seiner Weinbergsmannschaft kerngesunde Trauben an seine Kolleginnen und Kollegen in der Kellerei des Staatsweinguts liefern kann. In Deutschland testen seit diesem Jahr auch Winzer an der Mosel die Rebsorte, auf einem nach Wackerbarth Angaben noch kleinerem Weinberg.