Diese Rebsorten dominieren in Sachsen Wichtigste Rebsorten in Sachsen sind laut Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Riesling, Müller-Thurgau, Weißburgunder und Grauburgunder. Eine markante Zunahme verzeichnet das Landesamt bei der Rebsorte Bacchus. Sachsen bleibt auch in Zeiten des Klimawandels ein Weißweinland: Auf 82 Prozent der sächsischen Weinberge und Flachlagen werden Weißweinsorten kultiviert. Unter den 18 Prozent Rotwein dominieren die Rebsorten Dornfelder, Regent und Spätburgunder. Insgesamt seien in Sachsen 71 unterschiedliche Rebsorten registriert, so das Landesam. Zum Anbaugebiet Sachsen gehören auch entfernte Rebflächen in Jessen an der Elster (Sachsen-Anhalt), in Schlieben (Brandenburg) sowie der Klosterberg St. Marienthal bei Görlitz.