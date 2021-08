Nach Angaben des DRK liegt der Bedarf an Blutspenden aktuell 25 Prozent über dem üblichen Durchschnitt von 650 täglichen Blutspenden in Sachsen. Blutpräparate halten sich nur zwischen fünf Tagen und fünf Wochen. Blut könne nicht synthetisch gewonnen werden, betonte die Gesundheitsstaatssekretärin Dagmar Neukirch (SPD) in Dresden. Zum Blutspenden gebe es daher keine Alternative. Sie rief zum Blutspenden auf.

Am Montag wurde in Dresden ein neues DRK-Blutspendezentrum in der Centrumgalerie eröffnet. Es dient als Außenstelle des Dresdner Instituts für Transfusionsmedizin und lädt zum Spenden an zentralem Ort in der Innenstadt ein.