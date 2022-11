Der Angeklagte, der damals in Dresden wohnte, soll laut Staatsanwaltschaft im März dieses Jahres im Darknet einen Auftrag zur Tötung erteilt haben. Er habe den "Mörderlohn"– Bitcoins im Wert von rund 22.000 Euro – auf ein Konto überwiesen, um mögliche Täter zu motivieren. Auf einer Plattform im Darknet, die vorgab, Auftragsmorde anzubieten, gab der Angeklagte laut Gericht an, dass er "Töten durch Unfall oder Raub" favorisieren würde. Zudem soll er Informationen wie Adresse und Foto des Opfers geliefert haben.

Der Angeklagte und der von ihm bewunderte Mann hatten sich über das Internet kennengelernt. Beide hätten damals in Dresden gewohnt, so das Gericht. Im Laufe der Zeit habe sich der 28-Jährige, der in der Gastronomie tätig war, in den 38-Jährigen verliebt. Dieser habe allerdings seit längerer Zeit in einer Fernbeziehung mit einem anderen Mann gelebt. Ende 2021 sei er zu seinem Partner nach Berlin gezogen.