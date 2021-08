Die Sanierung der Augustusbrücke in Dresden ist in vollem Umfang förderfähig, obwohl sie nach der Instandsetzung für den Autoverkehr gesperrt wird. Das haben der sächsische Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) und Dresdens Baubürgermeister Stephan Kühn mitgeteilt. Durch verschiedene Hochwasser, zuletzt im Jahr 2013, waren viele Schäden am Bauwerk entstanden, die behoben werden mussten. Das Land fördert die denkmalgerechte Sanierung mit 2,1 Millionen Euro. Insgesamt gibt Dresden mehr als 27 Millionen Euro für den Erhalt der Bogenbrücke aus. Ein Teil der Summe wird aus Fluthilfe-Töpfen bezahlt.