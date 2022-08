In Dresden ist ein Baustart zur Sanierung der Königsbrücker Straße noch immer nicht absehbar. Das geht aus einer Anfrage der Linken an die Stadtverwaltung hervor. Der Stadtrat hatte die Sanierung der maroden Verkehrsader vor vier Jahren beschlossen.

Die Königsbrücker Straße verbindet Industriegebiete im Norden mit der Albertstadt und dortigen Verwaltungsstandorten, der Neustadt und dem Zentrum von Dresden. Zwei Straßenbahnlinien verlaufen auf der alten gepflasterten Straße. In der Neustadt entstehen derzeit Wohnanlagen an der Straße, die von alten Bäumen und beidseitig von breiten Gehwegen mit Parkplätzen gesäumt ist.



Die Königsbrücker Straße ist eine wichtige Verkehrsachse, die insbesondere an den Kreuzungen mit der Stauffenbergallee, dem Bischofsweg und dem Albertplatz stark ausgelastet und im Berufsverkehr entsprechend stauanfällig ist.



Seit Anfang der 1990er-Jahre wird in Dresden über die Neugestaltung der Straße diskutiert und gestritten.