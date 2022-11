Ein Trend zeichnet sich ab: Während es immer mehr Ausbildungsstellen in Sachsen gibt, werden die Bewerber immer weniger. Sächsische Betriebe boten laut Arbeitsagentur in diesem Jahr insgesamt rund 21.900 Stellen für Azubis an. Das sind rund 1.500 Stellen mehr als im vergangenen Jahr. Gleichzeitig gehen die Bewerberzahlen zurück: In diesem Jahr haben sich rund 19.200 Interessierte beworben, rund 100 weniger als 2021. Im vergangenen Jahr hatte die Bewerberzahl ihren Tiefstand innerhalb der letzten fünf Jahre erreicht. Dass es mehr Lehrstellen als Bewerber gibt, ist nicht neu: Seit 2017 zeichnet sich die Entwicklung ab, dass es weniger Bewerber werden, die Unternehmen aber immer mehr Stellen anbieten - entgegen dem bundesweiten Trend.