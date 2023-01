Wegen eines Streikaufrufs an das Bodenpersonal am Flughafen Düsseldorf fallen am Freitag beide Flüge zwische Dresden und Düsseldorf aus. Das geht aus den Flugplandaten des Flughafens Dresden hervor. Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte eines Flugzeug- und Gepäckabfertigers am Boden in Düsseldorf zum Streik aufgerufen. Es gehe um die Zukunft der dortigen Mitarbeitenden, da ihr Unternehmen ab April nicht mehr in Düsseldorf aktiv sein werde.