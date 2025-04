Wenn am 1. Mai der Sommerfahrplan der Dresdner Elbfähren in Kraft trifft, werden in Johannstadt, Laubegast und Kleinzschachwitz die Betriebszeiten vorübergehend eingeschränkt. Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) teilten mit, insbesondere am frühen Morgen und abends werde das Angebot ausgedünnt. Grund seien aber keine Sparmaßnahmen. Vielmehr fehlten den DVB qualifizierte Schiffsführer, hieß es aus der Pressestelle.