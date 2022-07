Die Dresdner Neustadt hat nach fünf Jahren einen neuen "Neustadtkümmerer". Thomas Mickan kümmert sich seit Monatsbeginn im Stadtteil für einen Interessenausgleich unterschiedlichster Akteure. Das wirkt wie eine Mammutaufgabe: In der Mehrheit alkoholisierte Menschen, die meist am Wochenende und in den Ferien ab abends durch die Neustadt ziehen zu einem rationalen Handeln zu bewegen. "Natürlich haben Neustadt-Besucher manchmal etwas getrunken. Deswegen möchten wir sie langfristig und nachhaltig erreichen", sagt Thomas Mickan im Gespräch mit MDR SACHSEN.

Der Kiez-Manager ist der neue "Neustadt-Kümmerer". Er soll Ansprechpartner für Anwohner, Vereine und Gewerbetreibende sein. Das Scharnier zwischen allem und jeden, besonders zur Verwaltung – und vielleicht, so die Hoffnung, auch die Lösung der Neustädter Partyprobleme. Denn neben inspirierenden Feiern regiert in der Nacht oft der Alkohol und mit ihm der Müll und urinale Dringlichkeiten, die dringend entsorgt werden müssen.

Mickan war früher selbst in der Neustadt feiern, jetzt will er vermitteln: "Perspektivwechsel ist spannend."

Mickan war früher selbst in der Neustadt feiern, jetzt will er vermitteln: "Perspektivwechsel ist spannend." Bildrechte: Karsten Wolf

"Die Stelle ist breit gefächert. Man hat viele Möglichkeiten", erklärt Mickan, der guter Dinge ist, gute Ideen zu finden. "Es geht vor allem um den Umgang mit den Party-Gästen, um mehr Ordnung und weniger Lärm." Mickan ist Politikwissenschaftler und stammt aus Kleinröhrsdorf. In den vergangenen Jahren hat er in der Nähe von Stuttgart in einem interkulturellen Begegnungszentrum gearbeitet. "Früher haben wir selbst in der Neustadt gefeiert", erzählt er. Auch er habe schon in der Krawall-Ecke gesessen – wie sie das "Assi-Eck" damals genannt hätten. "Der Perspektiv-Wechsel ist natürlich spannend." Mickan möchte mit allen ins Gespräch kommen: vom Sprayer über Gewerbetreibende und Polizei bis zur Seniorin. Darin liege der Reiz seiner Arbeit.